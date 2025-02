FEMMINILE, SEMIFINALE DI ANDATA COPPA ECCELLENZA | NESTOR-PERUGIA 2-1

La Nestor di mister Calzolari si aggiudica per 2-1 il primo round della semifinale di Coppa Italia Eccellenza contro il Perugia di mister Treppaoli.

Partita non brillante per le ragazze biancorosse che soffrono una Nestor più combattiva. Nonostante ciò il Perugia va in vantaggio con Caterina Bovini dopo un azione ben manovrata. Al 20′ del primo tempo il pareggio locale firmato da Giulia Angori. Nella ripresa c’è più equilibrio ma alla mezz’ora arriva il gol del vantaggio marscianese ad opera di Erica Quattrone che sfrutta una palla vagante in mezzo all’area.

Domenica 2 marzo il ritorno sul campo di San Marco (ore 17:30) con le biancorosse che dovranno vincere con almeno 2 reti di scarto per approdare in finale. In caso di parità si andrà subito ai calci di rigore.

Questa la formazione scesa in campo all’antistadio “Loris Ricci” di Marsciano: Cerasa, Valentini, Bufaloni, Gigli (31′ st Tardioli – 45′ st Acosta), Temperini, Baldoni (20′ st Yimga), Gigliarelli, Bovini, Properzi, Zonaria, Freddo. A disp.: Ceccarelli, Rapastella