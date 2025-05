FEMMINILE, 9^ GIORNATA | GUALDO WOMEN- PERUGIA 3-5

Netta vittoria delle ragazze di mister Treppaoli che battono il Gualdo Women 5-3 preparandosi alla gara decisiva, l’ultima della stagione, contro la Nuova Alba capolista.

Ma l’avvio di gara è stato scioccante per le biancorosse che si ritrovano sotto di due reti dopo 3 minuti con le reti delle gualdesi ad opera di Fischi e Bonifazi. La reazione del Perugia è importante e nel giro di due minuti, tra il 16′ e il 17′ ci pensa Margherita Gigliarelli con una doppietta a riportare la situazione in parità. Una distrazione del reparto difensivo consente alla Bolognini di riportare avanti il Gualdo ma Giulia Properzi fa 3-3 al 21′ pt. Il sorpasso biancorosso avviene con Caterina Bovini.

Nella ripresa ancora la Bovini blinda il risultato sul 5-3 finale che garantisce così il secondo posto matematico in classifica. Domenica 4 maggio, al centro sportivo “Paolo Rossi” l’ultimo atto del campionato contro la prima della classe, la Nuova Alba, avanti di tre punti. Servirà un’impresa per il Perugia. In caso di arrivo a pari punti ci sarò uno spareggio in gara unica per decretare chi salirà in Serie C.

Questa la formazione schierata da Treppaoli: Cerasa, Gigli, Bufaloni, Ceccarelli (29′ pt Valentini), Temperini, Gigliarelli, Properzi, Acosta (18′ st Borrini), Zonaria (37′ st Maselli), Bovini, Yimga. A disp.: Freddo, Baldoni F., Tardioli, Rapastella, Yousseff.