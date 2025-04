FEMMINILE, 8^ GIORNATA | PERUGIA-NESTOR 0-2

Giornata non felice per la squadra femminile di mister Treppaoli che incappa in una sconfitta casalinga contro la Nestor di mister Calzolari. Partita giocata con molta grinta ma poca qualità e intensità. Primo tempo equilibrato con poche emozioni anche se il Perugia recrimina per un presunto calcio di rigore per una trattenuta estremamente evidente nel momento in cui la Gigliarelli sta per calciare in porta.

Inizio di ripresa da incubo visto che nei primi cinque minuti la Nestor trova per due volte la rete, prima con Erika Quattrone e poi con Michela Angori. Il resto della gara vede le biancorosse riversarsi in attacco e avrebbero la possibilità di riaprire la partita con un calcio di rigore ma la Gigliarelli manda sul palo.

Questa la formazione schierata da Treppaoli: Cerasa, Valentini, Bufaloni, Tardioli (7′ st Maselli), Ceccarelli, Borrini (7′ st Rapastella), Gigliarelli (39′ st Temperini), Bovini, Yimga, Freddo, Properzi (14′ st Gigli). A disp.: Baldoni F., Del Prete, Youssef, Acosta.

Ora due settimane di pausa, prossimo impegno in casa del Gualdo Women domenica 27 aprile.