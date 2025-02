FEMMINILE, 5^ GIORNATA | NUOVA ALBA-PERUGIA 2-2

Una grande prestazione delle ragazze biancorosse di mister Treppaoli permette al Perugia Femminile di impattare 2-2 contro la capolista Nuova Alba, squadra candidata alla vittoria finale di campionato e coppa. Gara emozionante, con le atlete biancorosse che hanno messo in campo forza e determinazione.

Vantaggio Perugia con Elisa Freddo dopo otto minuti che sfrutta un lancio in verticale e batte il portiere. Pareggio della Nuova Alba, guidata da Vania Peverini, con Sofia Pellegrino. Le biancoverdi prevalgono dal punto di vista del gioco ma il Perugia difende con ordine e reclama anche un rigore, apparso netto anche dalla tribuna.

Nella ripresa è sempre la Nuova Alba a comandare il gioco ma una palla vagante in area viene sfruttata al meglio da Margherita Gigliarelli che insacca il 2-1. Neanche il tempo di gioire che Sofia Pellegrino ristabilisce la parità, su un’azione viziata da fuorigioco, realizzando cosi la doppietta personale. Finale concitato con una grande occasione per le biancorosse che non si concretizza. Alla fine è 2-2.

Giovedì 20 febbraio alle ore 20 al “Comunale Nuovo” di Pontenuovo di Torgiano è in programma il recupero della gara di campionato contro il Gualdo Women. Il campionato ora si fermerà per far disputare le semifinali di Coppa Eccellenza dove il Perugia affronterà nella doppia sfida la Nestor (andata martedì 25 febbraio ore 20 a Marsciano, ritorno domenica 2 marzo ore 17:30 sul campo di San Marco) e riprenderà il 23 marzo.

In classifica, Perugia che sale a quota 7 punti (in 3 gare) in attesa del recupero di questa sera che potrebbe permettere l’aggancio alla Nuova Alba, capolista con 10 punti.

Questa la formazione schierata dal tecnico Treppaoli contro la Nuova Alba: Cerasa, Valentini, Bufaloni, Gigli, Temperini, Gigliarelli, Bovini, Freddo (44′ st Rapastella), Properzi (40′ st Tardioli), Zonaria (48′ st Acosta), Yimga. A disp.: Ceccarelli, Baldoni, Del Prete.