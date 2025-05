FEMMINILE, 10^ GIORNATA | PERUGIA-NUOVA ALBA 0-5

La Nuova Alba è campione dell’Eccellenza Femminile e il prossimo anno disputerà il campionato di Serie C. Il verdetto è arrivato al termine della gara vinta 5-0 contro il Perugia Femminile davanti ad una buona cornice di pubblico. Per le ragazze biancorosse un secondo posto, inaspettato a inizio stagione, che certifica l’impegno e la dedizione messe in campo dal gruppo guidato da mister Treppaoli.

La Nuova Alba è determinata a chiudere la pratica e già nei primi minuti il portiere biancorosso Cerasa è costretta agli straordinari prima di capitolare su una punizione all’incrocio dei pali di Maddalena Benedetti, la quale, pochi minuti dopo realizza la doppietta personale con un preciso diagonale. Nella ripresa altra doppietta di Martina Ceccarelli a cui segue la rete di Sofia Pellegrino che chiude definitivamente la contesa, ben diretta dall’arbitro Emanuele Liberti di Perugia.

“Prima di tutto faccio i complimenti alla Nuova Alba per la vittoria del campionato – ha dichiarato a fine gara mister Treppaoli – abbiamo provato a tenergli testa per tutta la stagione e già arrivare all’ultima giornata con il risultato in bilico è stato per noi motivo di orgoglio. Il nostro obiettivo era ricostruire una buona squadra per dare un punto di riferimento all’Under 17 e a tutte le giovanissime ragazze del nostro settore giovanile. Credo che sia stato fatto un lavoro fantastico. Siamo partite con 23 ragazze e abbiamo chiuso il campionato con un gruppo unito e coeso che ha dato veramente tutto sin dal primo allenamento mettendo in campo rispetto, serietà e amore per la maglia“.

Questa la formazione schierata da Treppaoli: Cerasa, Acosta (3′ st Freddo), Valentini (19′ st Maselli), Gigli, Bufaloni, Temperini, Properzi, Gigliarelli, Zonaria (44′ st Youssef), Bovini, Tardioli (1′ st Yimga). A disp.: Servettini, Ceccarelli A., Baldoni F., Borrini, Del Prete.

Qui sotto, la punizione della Benedetti che ha portato in vantaggio la Nuova Alba e l’ingresso in campo delle due squadre con il direttore di gara.