COPPA D’ASIA UNDER 20 | L’AUSTRALIA IN FINALE

Louis Agosti disputerà la finale di Coppa d’Asia Under 20 con la nazionale australiana. La squadra allenata da Trevor Morgan nella semifinale odierna ha battuto per 2-0 il Giappone con Agosti entrato in campo al minuto 80 al posto di Yull.

Un cammino esaltante per l’Australia che si è qualificata al primo posto nella fase a gironi del torneo che si sta svolgendo in Cina. Agosti ha giocato mezz’ora nella vittoria 5-1 contro il Kyrgyzstan, poi dieci minuti nella vittoria per 3-1 contro il Qatar e ha realizzato un gol nella vittoria per 2-1 contro la Cina (ha fatto il 2-0). Rimasto in panchina nella vittoria per 3-2 contro Iran ai quarti di finale.

Sabato 1 marzo alle 12:30 la finale della 42^ edizione, Australia-Arabia Saudita.