SPONSOR DAY 2025 | LE AZIENDE SCENDONO IN CAMPO AL CURI

Tradizionale appuntamento di fine anno con lo sponsor day, l’evento riservato ai partner del Perugia Calcio che in questa speciale occasione mettono da parte giacche e camicie indossando scarpini e kit gara come i veri giocatori biancorossi.

Nella splendida cornice dello stadio Curi si è svolto il consueto mini triangolare composto da tre squadre che hanno avuto l’onore di essere guidate da alcuni mister d’eccezione. Alla guida del Perugia “rosso” Davide Riccardi e Mamadou Kanoute mentre sulla panchina del Perugia “bianco” si sono seduti Cristian Dell’Orco e Emanuele Torrasi. Per la squadra “blu” invece Federico Giraudo e Giovanni Giunti. Presente anche il direttore generale biancorosso Hernan Garcia Borras e la restante parte di squadra biancorossa capitanata da Gabriele Angella che hanno seguito le sfide dalla tribuna.

Per la cronaca ha vinto il Perugia “blu” di Giraudo e Giunti (nella foto) in una sfida contro i “bianchi” terminata ai calci di rigore. Terzo posto per la squadra “rossa”.

Una giornata di festa ma soprattuto un momento speciale per tutti i partecipanti visto che hanno potuto utilizzare lo spogliatoio dei giocatori della prima squadra e quello riservato agli ospiti preparandosi come veri calciatori professionisti. Roberto Malvagia speaker d’eccezione.

Al termine della giornata un momento conviviale per incontrarsi e darsi appuntamento al prossimo anno.

A margine dell’evento il saluto del DG Borras: “Il Perugia è come le gambe di un tavolo – ha detto – e una di queste gambe portanti sono proprio gli sponsor“. Sollecitato sulle voci di un’ipotetica vendita Borras ha smentito ancora una volta questa ipotesi. In vista della prossima stagione “vogliamo una squadra che lotta, non possiamo fare come nell’ultima partita con pochi falli e un solo cartellino giallo, vogliamo una squadra con la “garra“.