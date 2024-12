SETTORE GIOVANILE – I RISULTATI DEL WEEKEND 14-15 DICEMBRE

UNDER 17 PERUGIA-BENEVENTO 3-0

Perugia, domenica 15 dicembre 2024 – ore 12:45 – Centro Sportivo “Paolo Rossi” – 12^ giornata di andata Campionato nazionale Under 17

PERUGIA: Vinti, Cingolani (73º Cantalino), Bevanati (59º Bartolini), Olimpieri (59º Vanni), Chiodini, Cesarini, Merico (73º Fiorentini), Bellali (80º D’ovidio), Agnissan (73º Forti), Peruzzi, Ciani (80º Pepe). A disp: Strappini, Condac. All.: Michele Gatti

BENEVENTO: Cammarota, Kwete, Scarpitella (46º Pisani), Del Gaudio, D’ambrosio (65º Infante), Formicola, Battista (77º Iuliano), Grilli (61º Scalici), Soprano, Giuliano, Matrone (77º Cerbone). A disp: Luongo, Vivolo, Cerulo, Catiello. All.: Antonio Floro Flores

ARBITRO: Leonardo Cipolloni di Foligno

RETI: 15′ pt e 38′ pt Bellali, 26′ st Ciani

PERUGIA – Il Perugia batte 3-0 il Benevento con una grande prestazione di squadra. Al 15′ del pt locali in vantaggio, con rigore procurato da Agnissan che viene fermato irregolarmente a tu per tu col portiere, rigore trasformato da Bellali. Al 38′ del pt Ciani supera il terzino con una grande giocata e viene atterrato in area, segna Bellali dal dischetto. Nel secondo tempo parte forte il Benevento, che crea una serie di pericoli. Da segnalare un tentativo di testa a porta sguarnita di Soprano. Al 16′ del st espulsione, dubbia, per Chiodini nel tentativo di fermare una ripartenza degli ospiti. Nonostante l’inferiorità numerica il Perugia riesce a fare la propria gara e al 26′ del st la chiude Ciani di testa su corner battuto da Bellali.

PROSSIMO TURNO: Gubbio-Perugia, domenica 22 dicembre

UNDER 16 AZ PICERNO-PERUGIA 1-3 (foto di copertina)

Balvano (PZ), domenica 15 dicembre 2024 – ore 15 – “Centro Sportivo Ferdinando Facella” – 12^ giornata di andata Campionato nazionale Under 16

PERUGIA: Cataldo, Crescentini, Auricchio, Pierangelini (25’ st Alunno), Tardani (37’ pt Ciappi), Castellucci (25’ st Lalleroni), Bendini (19’ st Ragni), Bosi, Iachini (25’ st Sabatino), Kroni (19’ st Gueye), Raffaelli (19’ st Castroreale). A Disp: Organai, Pelli. All: Pierpaolo Anelli

AZ PICERNO: Robertazzi, Tornillo (18’ st Giordano), Giordano G. (40’ st Cordasco N.), Opramolla, Bembo, Buccella (18’ st Muselli), Sperati (23’ st Ciriello), Cordasco E., Adiletta (40’ st Azzouz), Iannarella (40’ st Arno), Passarella (23’ st Catino). A disp: Di Matteo, Muselli, Ciriello, Cervone. All: Francesco Teta

ARBITRO: Alessandro Cerullo di Potenza

RETI: 21’ pt Kroni, 11’ st Iachini, 22’ st Gueye, 40+3 st Bembo (PI)

PERUGIA – Il classico testa-coda se lo aggiudica il Perugia che batte 3-1 l’AZ Picerno e raggiunge il primo posto in classifica ottenendo la sesta vittoria consecutiva. E’ Kroni a sbloccarla con un ottimo stop e conclusione di piatto in rete. Nella seconda parte di gara Iachini raddoppia infilando all’angolo basso e Gueye firma la terza rete pochissimi minuti dopo essere entrato in campo. All’ultimo tiro della partita il Picerno segna su punizione, per il 3-1 finale.

PROSSIMO TURNO: Perugia-Ascoli, domenica 12 gennaio 2025

– – – – – – – – – – – – – – –

UNDER 15 PERUGIA – BENEVENTO 4-1

Perugia, domenica 15 dicembre 2024 – ore 10:30 –Centro Sportivo Paolo Rossi– 12ª giornata Campionato nazionale Under 15 – Serie C – Girone C

PERUGIA: Arcioni, Bisonni, Brunori (14’ st Cirillo), Burrini, Minestrini, Ferdinandi (35’ st Puglisi), Rosati (35’ st Turchi), Citernesi ( 14’ st Proietti) , Checcarelli (21’ st Corinaldesi), Pascucci (21’ st Chierico), Piazza (21’ st Tromboni). A disp: Tarducci, Porcu. All: Filippo Lanterna

BENEVENTO: Coppola, Caccavale, Aprovitola, D’Auria, Cuomo, Vitelli, Ferretti, Calabria, Esposito, Sorbo, Biancolino. A disp: Porcelli, Marciano, Coppola, Mandato, Triestino, Fontana, Cuomo, De Luca, Di Nardo. All: Paolo Festa

ARBITRO: Amarildo Baha di Città di Castello

RETI: 3’ pt e 19′ st Piazza, 22’ pt Checcarelli, 2’ st Sorbo (B), 31’ st Tromboni

PERUGIA – Grande vittoria del Perugia Under 15 che nel big match del fine settimana contro il Benevento si impone per 4-1. Apre subito le marcature Piazza con un gran gol sul secondo palo al terzo minuto del primo tempo. Raddoppio di Checcarelli che dopo aver recuperato palla su un difensore avversario insacca di misura. Nella ripresa il Benevento accorcia le distanze con Sorbo ma i biancorossi chiudono i conti ancora con Piazza e Tromboni, per il 4-1 finale.

In classifica, Perugia che raggiunge quota 30 e tiene il ritmo del Pescara primo in classifica, con un punto in più.

PROSSIMO TURNO: Gubbio-Perugia, domenica 22 Dicembre

UNDER 13 PERUGIA-TERNANA 2-1

Il derby Under 13 se lo aggiudicano i biancorossi di mister Marco Campese e Nicolò Canonici che continuano così il proprio percorso di crescita ma anche l’inseguimento alla capolista Roma, distante quattro punti.

Gara combattuta e in bilico fino alla fine. Nel primo mini tempo è Taschini a portare in vantaggio i biancorossi. Nel secondo mini tempo meglio i rossoverdi che sbagliano un calcio di rigore, parato da Marra. Nel terzo mini tempo nessuna grande occasione mentre nel quarto e ultimo mini tempo gol biancorosso ad opera di Baccarini e pareggio ospite nel finale, per un totale di 2-1.