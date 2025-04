120 ANNI DEL CLUB BIANCOROSSO

1905-2025 120 ANNI DI STORIA, PASSIONE E AMORE

Perugia, 31 marzo 2025 – Una storia d’amore lunga 120 anni, con 13 partecipazioni a campionati in Serie A, prima squadra in A a stabilire il record d’imbattibilità nella stagione 1978-1979, 1 Coppa Intertoto Uefa (in virtù di quest’ultimo successo è tra le 12 squadre italiane e 82 europee che hanno vinto almeno una delle competizioni federali per club), 2 partecipazioni alla Coppa Uefa, 1 Coppa Piano Karl Rappan, 2 Supercoppa di Lega (Serie C1 e C2), 11 campionati vinti (fra Serie B, Serie C e Serie D), 1 Coppa Italia (Serie D), 2 vittorie di campionati Primavera, 1 vittoria Campionato nazionale “Dante Berretti”.

Il prossimo 9 giugno inizia il percorso con cui il Club celebra il 120esimo anniversario dalla sua fondazione, con molte iniziative di impatto emotivo che coinvolgeranno ex giocatori, tifosi e tutta la città di Perugia.

Questo 120esimo anno è una straordinaria opportunità per il Club per ricambiare la passione e l’impegno dei tifosi biancorossi di tutto il mondo nel segno delle proprie radici, affinché coltivino e condividano il loro amore a beneficio delle generazioni future.

Il programma comprende molte iniziative per tutti i tifosi e gli appassionati di calcio che illustreremo nelle prossime settimane. Per fare questo è stato costituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della stampa, del Coordinamento dei tifosi, del museo, alcuni partner, il Comune e anche un ex giocatore.

Tutte le iniziative avranno come denominatore comune un nuovo logo, creato appositamente per la ricorrenza, che ci accompagnerà per tutta la prossima stagione.

Intanto possiamo già annunciare che lunedì 9 giugno, ore 18:30, allo stadio Curi, ci sarà l’evento che coinvolgerà le ex glorie biancorosse con una partita celebrativa in cui scenderanno in campo i giocatori che hanno fatto parte della storia del Perugia. Giorno per giorno inizieremo ad annunciare la loro partecipazione attraverso i nostri canali ufficiali.

Ma c’è di più: al termine della partita ci sarà un concerto, sempre all’interno dello stadio Curi. A seguire il tradizionale corteo dei tifosi.

A precedere l’evento del 9 giugno ci saranno tre giorni di festa, da venerdì 6 a domenica 8 giugno con street food, musica e tanto divertimento!