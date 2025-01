SETTORE GIOVANILE | RESOCONTO GARE WEEKEND 25-26 GENNAIO

UNDER 17 | PERUGIA-AREZZO 0-1

Sanfatucchio, domenica 26 gennaio 2025 – ore 16 – stadio “Piola” – 16ª Giornata – Campionato Under 17 Serie C – Girone C

PERUGIA: Vinti, Bevanati, Bartolini (87° D’ovidio), Pepe (54° Olimpieri), Chiodini, Cesarini, Merico (87° Gueye), Peruzzi (87° Cantalino), Forti (77° Ciani), Vanni (77° Fiorentini), Condac (54° Timperi). A disp.: Strappini, Sabatino. All: Michele Gatti

AREZZO: Borghini, Fiacchini (66° Sestini), Farsetti, Ferrali, Gherghina, Lanini (73° Lucchini), Verdone (73° Periccioli), Tramonti, Minocci, Valenti (63° Paglicci), Fratini (73° Corti). A disp: Rossi, Falchi, Masini, Di Gaetani All.: Massmiliano Bernardini

ARBITRO: Marco Mammoli di Perugia

RETI: 26′ pt Valenti

SANFATUCCHIO – L’Arezzo batte il Perugia 1-0. Nel primo tempo parte subito bene il Perugia che al 15′ ha una grande occasione con Forti che sul dischetto del rigore non riesce a battere il portiere sullo scarico di Merico. Ancora Chiodini su corner battuto da sinistra trova la deviazione ma Borghini para. Al 26′ pt arriva il gol che decide la partita di Valenti che in girata supera Vinti. Lo stesso Valenti poco dopo si rende protagonista di una testata ai danni di Peruzzi, sotto gli occhi di arbitro e assistente, solo giallo. Nella ripresa ancora proteste per un mancato giallo a Valenti che avrebbe meritato il cartellino rosso. Nel forcing finale del Perugia da segnalare le conclusioni da buona posizione di Peruzzi, Fiorentini e Ciani. Il primo su punizione dal limite non trova la porta di pochissimo, all’85′ Fiorentini si gira bene sul lato sinistro dell’area ma la conclusione non trova il bersaglio. Ciani nel recupero salta due giocatori e calcia trovando la deviazione di un giocatore dell’Arezzo.

Prossimo turno: Audace Cerignola-Perugia, domenica 2 febbraio

– – – – – – – – – – – – – –

UNDER 16 | PERUGIA-AVELLINO 1-2

Sanfatucchio (PG) Sabato 25 gennaio 2025 – ore 10 – “Centro Sportivo S.Piola” – 16^ giornata Campionato nazionale Under 16

PERUGIA: Cataldo, Crescentini (24’ st Pelli), Auricchio (1′ st Ciappi), Pierangelini, Santillo (38’ st Ragni), Castellucci (38’ st Seppoloni), Iachini (11’ st Gueye), Bosi, Kroni (24’ st Alunno), Bendini (1′ st Castroreale), Raffaelli. A disp: Tarducci, Tardani, Alunno. All: Pierpaolo Anelli

AVELLINO: Barbieri, Frulio, De Biasi, Di Crocco, Palma (29’ ST Selvaggio), Angelino (19’ st Bruno), Bianco, Coulibaly, Sasso (19’ st Marotta), D’Antonio (39’ st Caso), La Gatta (1′ st Capone). A disp: Siano, Selvaggio, Trevisan, Caso, Biancolino. All: Fusaro

RETI: 2’ pt Di Crocco, 2’ st Iachini (P), 32’ st Bruno

PERUGIA – I biancorossi vengono sconfitti 2-1 in casa dall’Avellino. Partenza subito in salita per il Perugia cha va sotto di un gol dopo due minuti. Iachini la pareggia nella ripresa lasciando presagire ad una rimonta che purtroppo non arriva. Nei minuti finali, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la palla raggiunge il limite dell’area di rigore e viene colpita perfettamente da Bruno che insacca il 2-1 ospite sancendo così la sconfitta i biancorossi opo ben 15 risultati utili consecutivi.

PROSSIMO TURNO: PINETO-PERUGIA domenica 9 febbraio 2025

– – – – – – – – – – – – –

UNDER 15 | PERUGIA – AREZZO 3-2 (foto di copertina)

Sanfatucchio, domenica 26 gennaio 2025 – ore 14 –Stadio “S. Piola” – 16ª giornata Campionato nazionale Under 15 – Serie C – Girone C

PERUGIA: Organai, Bisonni, Brunori (35’ st Puglisi), Burrini (24’ st Chierico), Minestrini, Rosati, Ferdinandi (24’ st Marinelli), Tromboni (24’ st Proietti), Checcarelli (35’ st Turchi), Citernesi (7’ st Cirillo), Piazza (7’ st Pacucci ). A disp: Arcioni, Porcu. All: Romoli Marco

AREZZO: Bacchi, Scolari, Olivieri, Misciglia, Moschino, Belli, Laurentini, Giannelli, Tosoni, Casamenti, Peruzzi. A disp: Cau, Leoni, Verdi, Fiacchini, Boschi, Bruni, Franci, Centi, Monini. All: Rubetti Paolo

ARBITRO: Paolo Lemma di Foligno

RETI: 2’ pt Tromboni (P), 18’ pt Bisonni (P), 25’ pt Laurentini (A), 40’ pt Scolari (A), 7’ st (aut.) Misciglia

PERUGIA –L’Under 15 di Romoli vince il derby contro l’Arezzo 3-2. Partita che sembrava inizialmente in discesa per i biancorossi che alla metà del primo tempo erano già in vantaggio per 2-0. L’Arezzo, tuttavia, non ha mollato e ha trovato il pareggio alla fine del primo tempo rimontando lo svantaggio. Il Perugia riesce a vincere la partita grazie a un autogol dell’Arezzo su un tiro di tacco di Piazza al 7’ del secondo tempo.

Prossimo turno: Audace Cerignola-Perugia, domenica 9 febbraio