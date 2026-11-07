VERSO PIANESE – PERUGIA | LE PAROLE DI MISTER DIANA

Le insidie del terreno di gioco di Piancastagnaio. Ma anche le caratteristiche della Pianese, che arriva da cinque risultati consecutivi, prende pochi gol e ha fatto in questo campionato vittime illustri.

Mister Aimo Diana ha invitato i suoi ragazzi a tenere alta la concentrazione nella settimana di preparazione ad una gara difficile, contro una formazione che sta crescendo molto, soprattutto nell’atteggiamento. Aspetto sul quale mister Diana, coadiuvato dal suo staff, ha preparato la squadra.

“Noi dobbiamo assolutamente essere pari a loro in questo, se vogliamo pensare di avere qualcosa in più a livello, cosa non scontata”. Insomma, il Grifo non potrà andare “molle” a Piancastagnaio. “Io sono sicuro che non sarà così” avverte l’allenatore dei Grifoni.

E’ quello che mister Diana si aspetta dalla squadra, insieme ad un pizzico di cinismo in più costato qualche punto nelle precedenti partite.

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