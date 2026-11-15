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VERSO PERUGIA – TORRES, LE PAROLE DI MISTER DIANA

Sgomberare la testa da questioni extra-campo, reagire agli errori della partita contro la Pianese. Mister Aimo Diana chiede un pronto riscatto alla sua squadra.

Di fronte c’è la Torres, una formazione di alta classifica, che ha qualità, con giocatori che si conoscono bene. Una partita aperta, secondo l’allenatore del Perugia. Agli undici che scenderanno in campo dall’inizio, mister Diana chiede corsa e concentrazione, sapendo anche di avere adesso anche buona possibilità di scelta per cambiare a partita in corso.

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