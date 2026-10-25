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VERSO LA TRASFERTA DI GUIDONIA, IL PROGRAMMA DEGLI ALLENAMENTI

I Grifoni questa settimana, in vista della trasferta di sabato 31 ottobre in casa del Guidonia Montecelio, si alleneranno al Centro sportivo “Paolo Rossi”.

La squadra si ritroverà agli ordini di mister Aimo Diana e del suo staff lunedì alle ore 15. Tutte le mattine seduta alle ore 10,30, venerdì alle 11.

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