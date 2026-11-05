BIGLIETTI

AC Perugia Calcio logo

VENERDì BIGLIETTERIA APERTA PER LA GRIFO CARD

AC Perugia Calcio comunica che nella giornata di venerdì 6 novembre sarà aperta la biglietteria dello Stadio “Curi” per il rinnovo o le nuove sottoscrizioni della Grifo Card.

La biglietteria – domani, venerdì – sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Si ricorda che la tessera, oltre a essere obbligatoria per acquistare i biglietti di alcune partite secondo le disposizioni delle autorità competenti, offre numerosi vantaggi ai possessori, che beneficeranno di uno sconto allo store e delle promozioni con le aziende partner del Perugia Calcio.

ULTIME NEWS

FEMMINILE | ANNIBALDI E DOPPIETTA DI MINERALE: IL PERUGIA SUPERA LA NUOVA ALBA 3-1

Leggi la news

PIANESE – PERUGIA | INFO BIGLIETTI

Leggi la news

PIANESE – PERUGIA, ARBITRA RAMONDINO DI PALERMO

Leggi la news

VENERDì BIGLIETTERIA APERTA PER LA GRIFO CARD

Leggi la news

I LIBRI DI #IOLEGGOPERCHÉ TORNANO PROTAGONISTI IN SERIE C

Leggi la news

COMUNICATO UFFICIALE

Leggi la news

“LODE A TE, RENATO CURI”: TRA FEDE SPORTIVA E RELIGIOSA L’AMORE SENZA TEMPO PER I GRIFONI CHE NON CI SONO PIU’

Leggi la news

CAMPIONATO FEMMINILE | MERCOLEDì IL PERUGIA OSPITA LA NUOVA ALBA

Leggi la news

I GRIFONI TORNANO AD ALLENARSI, IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

Leggi la news

OGGI LA MESSA PER RENATO CURI E GLI ALTRI GRIFONI SCOMPARSI

Leggi la news