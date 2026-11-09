UNDER 17 E UNDER 15, SUCCESSI E GOL PER I BIANCOROSSI

Dopo i successi della Primavera di mister Giorgi e dell’Under 16 nello spettacolare derby a Gubbio, nella doppia sfida contro la Pianese si completa il weekend di successi delle formazioni giovanili del Perugia.
9ª giornata di andata – Campionato nazionale Under 17 Serie C Girone C
PERUGIA – PIANESE 3-0
5’ st Burrini, 45’ st Puglisi, 47’ st Ferdinandi
PERUGIA: Tarducci, Burrini V.K., Romaldini (45’ st Chierico), Basili (10’ st Ferdinandi), De Angelis,
Porcu (21’ st Cirillo), Del Tordello (10’ st Proietti n. 20), Minestrini Cap. (45’ st Turchi), Checcarelli (21’
st Galeotti), Citernesi (21’ st Piazza), Pascucci (21’ st Puglisi). All: Romoli – Anelli. A disp..: Rappuoli, Chierico, Puglisi, Turchi, Ferdinandi, Piazza, Galeotti, Cirillo, Proietti.
PIANESE: Aquilani, Giubbilei (27’ st Coku), Sacchi, Ferrini, Palmacci, Lanzi, Massaro, Degni (45’ st
Arezzini), Sahbani (20’ st Bondani), Gentili, Farina (45’ st Apicella). All: Goretti. A disp..: Fieromonte, Benanchi, Cotrone, Arezzini, Covelli, Pampanini, Coku, Apicella, Bondani.
ARBITRO: Cornicchia sez. Perugia (assistenti D’Angelo sez. Perugia e Quartucci sez. Perugia).
PERUGIA – Il Perugia U17 supera la Pianese per 3-0 nella nona giornata di campionato. Il primo tempo si chiude senza reti, nonostante la mole di gioco dei biancorossi.
Il risultato si sblocca al 5’ del secondo tempo con Burrini, che regala il vantaggio al Perugia.
Nel finale di gara arrivano altre due reti per i biancorossi: al 45’ Puglisi firma il 2-0 e nel recupero Ferdinandi chiude definitivamente l’incontro sul 3-0.
Una vittoria costruita nel secondo tempo, con tre reti che consegnano al Perugia il successo che vale la conferma in testa e la porta inviolata.
Prossimo turno: Guidonia – Perugia (15 novembre)
9ª giornata di andata – Campionato nazionale Under 15 Serie C Girone C
PERUGIA – PIANESE 3-0
34’ pt Fabbi, 3′ st Coldagelli, 23′ st Aloe
PERUGIA: Marcucci, Galli (30’ st Spaccapanico), Brugnoni (1’ st Falcini), Cenci V.K., Pedalino (20’ st
Cicchi), Baccarini Cap. (30’ st Gabellini), Minestrini (1’ st Morlupi), Cicarè (9’ st Aloe), Fabbi (30’ st
Mannelli), Coldagelli (20’ st Mavilla), Vannucci. All: Papini – Castellani. A disp..: Romanelli, Morlupi, Cicchi, Mannelli, Mavilla, Falcini, Spaccapanico, Aloe, Gabellini.
PIANESE: Cori (20’ st Santi), Ceccariglia, Scarponi, Fortuna, Candeori, Persi (15’ st Giorgetti), Miralli
(15’ st Colurcio), Marrocolo (1’ st Paganini), Iaccarino, Ginestra (1’ st Sartucci), Carosi (20’ st
Bernacchia). A disp..: Santi, Sartucci, Giorgetti, Paganini, Sbrolli, Bernacchia, Ronca, Moriconi, Colurcio.
ARBITRO: Cera sez. Foligno (assistenti Alunno sez. Perugia e Roccaforte sez. Perugia).
PERUGIA – Il Perugia U15 supera la Pianese per 3-0 nella nona giornata di campionato. I biancorossi sbloccano il
risultato al 34’ del primo tempo con Fabbi, portandosi in vantaggio prima dell’intervallo.
In avvio di ripresa Coldagelli firma il raddoppio. Al 23’ del secondo tempo arriva anche la terza rete con
Aloe, che chiude definitivamente l’incontro sul 3-0. Una vittoria con tre marcatori diversi e la porta
inviolata per i biancorossi.
Prossimo turno: Guidonia – Perugia (15 novembre)
(foto liberamente utilizzabili)