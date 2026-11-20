Dopo la vittoria ricca di reti contro l’Ostiamare, il Perugia Under 16, capolista nel Campionato di Serie C Girone C, è atteso da un altro scontro di alta classifica. I biancorossi guidati dal due Gambini-Lanterna domenica 22 novembre scenderanno in campo (ore 15) sul terreno del “San Marco Evangelista”, ospiti del Pescara, che attualmente occupa il terzo posto.

Perugia, Domenica 15 Novembre – ore 15:00 – Centro Sportivo “Paolo Rossi” – 7° Giornata di Andata, Campionato U16 Serie C Girone C

PERUGIA – OSTIAMARE 5 – 3

10’ pt Occulto (O), 21’ pt Memmi (O), 27’ pt Asante (P), 3’ st e 6′ st Calabrò (P), 10’ st Di Vita (O), 22’ st autogol (O), 43’ st Calistri (P)

PERUGIA: Arcioni (C), Capomagi, Bertoletti (20’ st, Franzese), Panattoni (42’ st, Spinalbelli), De Vito (36’ st, Mencarelli), Parreschi, Calabrò (42’ st, Roseti), Mulamba, Morresi (int. Calistri), Mengani (36’ st, Bianchi), Asante (20’ st, Crescenzi). All. Gambini, Lanterna. A disp.: Romanelli, Mariani.



OSTIAMARE: Russo, Pinto (15’st, Lezzerini), Tirotta, Chis, Sacco (30’ st, Cecere), Milanesi (C), Memmi (30’st, Rossi), Borgna, Agostini (20’st, Morelli), Occulto (30’ st, Isidori), Di vita (20’st, Perroni). All. Pica. A disp.: Corbelli, Libertino.



ARBITRO: Graziani sez. Orvieto (assistenti Codini e Muratore sez. Perugia)

PERUGIA – Sesta vittoria consecutiva per i grifoncelli U16, che con una prova di maturità riescono a ribaltare una partita in salita, iniziata con l’Ostiamare in doppio vantaggio. La formazione laziale, come il Perugia, era arrivata imbattuta a questo scontro diretto.

La forte reazione dei ragazzi guidati dal duo Gambini-Lanterna permette di ridurre subito il doppio svantaggio, con il colpo di testa di Asante.

La prima frazione di gioco si chiude sul 1-2 per gli ospiti.

A inizio ripresa, in soli 3 minuti Calabrò piazza la doppietta che porta in vantaggio i biancorossi. Gli ospiti riagguantano il pari al 10′ con De Vita, che realizza un calcio di rigore dubbio.

Da qui inizia una ultima mezz’ora di fuoco, con occasioni da goal sia da una parte che dall’altra. A sfruttarle meglio è però il Perugia, ma che vengono sfruttate di più dalla formazione perugina. Al 22′ grazie all’autogol sul cross di Capomagi e nel finale con la quinta rete realizzata con la conclusione chirurgica del subentrato Calistri.

(foto liberamente utilizzabile)