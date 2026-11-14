UN CALCIO AL DIABETE, I GRIFONI IN CAMPO INSIEME AD AGDU UMBRIA

Nella Giornata mondiale del diabete il Perugia Calcio ricorda l’importanza dello sport, come pratica salutare, ma anche occasione di inclusione, conoscenza e consapevolezza.

Il Perugia Calcio è al fianco di AGDU, l’Associazione per l’Aiuto ai Giovani con Diabete dell’Umbria, che sostiene i bambini e i ragazzi con diabete di tipo 1 e le loro famiglie, promuovendo informazione, sostegno e inclusione.

Il diabete di tipo 1 è una malattia autoimmune cronica, che impedisce al pancreas di produrre insulina e richiede una terapia insulinica quotidiana per tutta la vita.

Tre miti da sfatare: non è causato dal cibo, non è lo stesso dei nostri nonni e chi ne è affetto può fare sport e vivere una vita piena come gli altri, anche se con un po’ di impegno in più.

Un messaggio importante per tutti i genitori: se un bambino beve molto più del solito e fa tanta pipì, è fondamentale parlarne tempestivamente con il pediatra. Riconoscere subito i segnali può fare la differenza.

Informare significa abbattere i pregiudizi e costruire una comunità più consapevole e inclusiva.

I Grifoni scenderanno in campo, lunedì sera, insieme ad AGDU Umbria, per dare un calcio ai pregiudizi sul diabete di tipo 1 ed essere al fianco di tanti bambini nella partita della vita.