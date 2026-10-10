U17 E U15, VITTORIE CON TANTI GOL PER I GRIFONCELLI CONTRO LA CASERTANA

Vittorie con tanti gol per le formazioni del Perugia U17 e U15 contro i pari età della Casertana, nella doppia sfida andata in scena sabato al Centro sportivo “Paolo Rossi”.

U17 Serie C Girone C – 5a giornata

PERUGIA – CASERTANA 6-0

PERUGIA: Organai, Burrini, Romaldini, Minestrini (23′ st Galeotti), De Angelis, Puglisi (30′ st Porcu), Basili (12′ st Del Tordello), Citernesi (23′ st Ferdinandi), Cirillo (12′ st Proietti), Pascucci (12′ st Checcarelli), Piazza (23′ st Turchi). All. Romoli – Anelli. A disp.: Tarducci, Brunori.

CASERTANA: Ambrosca, Vicigrado (1′ st Silvestro), Bellotti (1′ st Russo), Ciardello (25′ st Sorrentino), Triestino (31′ st Fantaccione), Costanzo, Bocchetto (1′ st Cacace), Nappa (1′ st Diana), Russo (31′ st Asto), Esposito, Postiglione (1′ st Cicia). All. Matrecano. A disp.: D’Alessio.

ARBITRO: Migliaro Sez. Perugia

PERUGIA – I biancorossi dell’U17 hanno vinto con un perentorio 6-0 la sfida contro la Casertana, chiudendo la gara già nel primo tempo, con la doppietta di Basili e le reti di Citernesi e Pascucci che hanno consentito di andare a riposo sul punteggio di 4-0. Nella ripresa sono arrivati anche i gol di Checcarelli e di Galeotti nel finale. Una bella prova di forza per i ragazzi allenati dal binomio Romoli – Anelli.

Nella prossima partita (in programma il 17 ottobre) il Perugia farà visita al Foggia.

U15 Serie C Girone C – 5a giornata

PERUGIA – CASERTANA 3-1

25′ pt Falcini, 35′ pt Coldagelli, 3′ st Mucciacciaro, 17′ st Fabbi

PERUGIA: Romanelli, Galli, Cenzi, Morlupi (33′ st Mosciatti), Cicarè (33′ st Guglielmi), Brugnoni (30′ st Pedalino), Falcini (30′ st Minestrini), Vannucci, Coldagelli (1′ st Fabbi), Duro (15′ st Mavilla), Loba (1′ st Masi). All. Castellani – Papini. A disp.: Marcucci, Baccarini, Masi.

CASERTANA: Lucariello, Piccolo (1′ st Eramo), Sorrentino (1′ st Gagliardi), Russo, D’Ascenzio (22′ st Della Ratta), Pianese, Salvati (33′ st De Stefano), Di Sivo 822′ st Tartaglione), Iodice (17′ st Calomino)’ st , Mucciacciaro, Fabozzi (33′ st Molle). All. Di Tella. A disp.: Mauriello, De Angelis.

ARBITRO: Angeletti Sez. Perugia

PERUGIA: I Grifoncelli dell’U15 superano la Casertana grazie soprattutto all’ottimo tempo disputato, chiuso in doppio vantaggio per le regi di Falcini e Coldagelli.

A inizio ripresa gli ospiti accorciano con Mucciacciaro, ma al 17′ Fabbi ristabilisce la doppia distanza con la rete che fissa il risultato finale sul 3-1.

(foto liberamente utilizzabili)