U17 E U15, DOPPIA VITTORIA PER I GRIFONCELLI CONTRO L’AUDACE CERIGNOLA

Al Centro sportivo “Paolo Rossi” le formazioni del Perugia U17 e U15 vincono entrambe le sfide contro l’Audace Cerignola.

Campionato nazionale Under 17 Serie C – Girone C – 3a giornata

Centro sportivo “Paolo Rossi”

PERUGIA – AUDACE CERIGNOLA 1-0

3′ pt Proietti



PERUGIA: Tarducci, Burrini (20’ st De Angelis), Romaldini, Minestrini (K), Brunori (26’ st Porcu), Puglisi, Del Tordello (11’ st Basili), Ferdinandi (V.K.) (20’ st Galeotti), Proietti (20’ st Cirillo), Citernesi (20’ st Checcarelli), Pascucci (11’ st Piazza). All.: Anelli. A disp..: Organai, De Angelis, Porcu, Cicioni, Galeotti, Basili, Cirillo, Piazza, Checcarelli.

AUDACE CERIGNOLA: Pace, Cioce (26’st Recchia), Arsa, Bottalico, Gesmundo, Cassanelli, Patruno, Perrella, Di Domenico (20’ st Solazzo), Montepeloso (11’ st Cirulli), Greco (20’ st Sapienza). All.: Colangione. A disp..: Ricatti, Abbattista, Molfetta, Recchia, Compierchio, Piumelli, Cirulli, Sollazzo, Sapienza.

ARBITRO: Andrea Giulietti sez. Perugia

ASSISTENTI: Lo Presti sez. Perugia – Montanucci sez. Terni.



PERUGIA – Con una rete in avvio di Proietti, il Perugia supera l’Audace Cerignola e conquista tre punti importanti nella terza giornata di campionato. Ai biancorossi bastano appena tre minuti per sbloccare la gara. Il vantaggio non cambia l’atteggiamento dei Grifoncelli, che continuano a sviluppare un buon gioco attraverso fraseggi e una costante gestione del pallone nella metà campo avversaria.

A rendere complicata la ricerca del raddoppio è però l’atteggiamento degli ospiti, molto compatti e raccolti a protezione della propria area, con pochi spazi a disposizione per le iniziative offensive del Perugia.

La trama della gara non cambia nella ripresa: i biancorossi mantengono il controllo del gioco, ma faticano a trasformare il possesso in occasioni concrete verso lo specchio della porta. Il Cerignola si difende con ordine e riesce a mantenere la partita in equilibrio fino al triplice fischio.

Alla fine, però, il Perugia porta a casa l’1-0 e tre punti preziosi, al termine di una gara gestita con pazienza e carattere.

Prossimo turno: Sambenedettese – Perugia (4 ottobre)

Qui sopra il gruppo squadra del Perugia U17, in apertura la formazione iniziale (foto liberamente utilizzabili)

Campionato nazionale Under 15 Serie C – Girone C – 3a giornata

Centro sportivo “Paolo Rossi”

PERUGIA – AUDACE CERIGNOLA 2-1

3’ pt Fabbi, 9’ pt Falcini, 40’ st Mastromatteo

PERUGIA: Milizia, Galli, Brugnoni (28’ st Duro), Cenci (16’ st Ruggeri), Pappafava (K) , Baccarini (V.K.) (16’ st Coldagelli), Falcini (28’ st Aloe), Cicarè (28’ st Mosciatti), Fabbi, Masi (32’ st Minestrini), Vannucci. All. Papini, Castellani. A disp.: Romanelli, Ruggeri, Morlupi, Mosciatti, Duro, Aloe, Minestrini, Loba, Coldagelli.



AUDACE CERIGNOLA: Gagliardi, D’Agostino, Capone (34’ st Spina), Liso, Gesmundo (25’ st Cassotta), Fiore, Impreso (34’st Nardiello) , Capogna, Buonamassa (25’ st Mastromatteo), Pugliese (16’ st Colasanto), Voltarella (16’ st Galantucci). All. Patruno. A disp.: Cassano, Spina, Cassotta, Campanale, Lombardi, Nardiello, Galantucci, Mastromatteo, Colasanto.

ARBITRO: Mainardis sez. Perugia

ASSISTENTI: Trotta sez. Perugia – Capuccini sez. Perugia.



PERUGIA – Il Perugia U15 supera 2-1 l’Audace Cerignola al termine di una gara ricca di qualità e occasioni. I biancorossi partono forte e sbloccano il risultato già al 3’ con Fabbi, trovando il raddoppio appena sei minuti più tardi con Falcini.

Il doppio vantaggio non frena la spinta del Perugia, protagonista di una prestazione brillante sul piano tecnico e capace di creare diverse occasioni da rete attraverso un buon fraseggio e una costante ricerca della giocata offensiva.

Anche nella ripresa i biancorossi mantengono il controllo della gara, continuando a muovere il pallone con qualità e a mettere in difficoltà la difesa ospite.

A metà del secondo tempo arriva una delle azioni più belle della partita: Cicarè colpisce il palo con una splendida conclusione al volo, sfiorando il possibile tris.

Nel finale il Cerignola accorcia le distanze con una pregevole conclusione dalla distanza, riaprendo momentaneamente la gara.

Il Perugia riesce però a difendere il vantaggio fino al triplice fischio e porta a casa una meritata vittoria per 2-1, al termine di un’ottima prestazione dei ragazzi.

Prossimo turno: Sambenedettese – Perugia (4 ottobre)