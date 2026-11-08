U16, DERBY PAZZESCO: IL PERUGIA VINCE A GUBBIO 4-3

Campionato Under 16 Serie C Girone C – 6a giornata

Stadio Comunale di Scheggia

GUBBIO – PERUGIA 3-4

4′ pt

GUBBIO: Zinni, Bellini, Dorillo, Curina (1′ st D’Agostino), Monaldi, Speziali, Quirini (24′ st Montecchia), Sula (26′ st Bediamo), Svampa (35′ pt Brualdi), Traini, Cucina (28′ st Bianchi). All. Gagliardi. A disp.: Mistura, Carlini, Sorci.

PERUGIA: Arcioni, Capomagi, Bertoletti, Panattoni, Mencarelli, Parreschi (13′ st De Vito), Calabrò (24′ st Crescenzi), Mulamba, Morresi (24′ st Massaro, 30′ st Mariani), Mengani, Bianchi (13′ st Asante). All. Lanterna. A disp.: Manganelli, Gervasi, Perseo, Roseti.

ARBITRO: Lemma Sez. Foligno (assistenti Bartocci di Gubbio e Liberti di Perugia)

SCHEGGIA – Nella sesta giornata del Campionato Under 16 derby pazzesco allo Stadio Comunale di Scheggia tra Gubbio e Perugia. Alla fine sono i biancorossi a imporsi per 4-3, con la rete all’ultimo minuto regolamentare di Samuel Mariani.

Ad aprire la saga del gol è proprio il Perugia, in vantaggio al 4′ con Calabrò. In cinque minuti, dal 24′ al 29′, i padroni di casa la ribaltano, con il pari di Svampa e il vantaggio di Cucina. Il primo tempo termina così con il Gubbio in vantaggio 2-1.

Nella ripresa il Perugia parte subito forte e all’8′ trova il pari con Bianchi. Al 21′ Mengani riporta nuovamente avanti i biancorossi. Il Gubbio, con il subentrato Brualdi, acciuffa il pari al 34′. Ma nel finale Mariani, mandato in campo per l’ultimo quarto d’ora, trova la rete che regala i tre punti al Perugia.

Un successo che consente ai Grifoncelli di mantenere la testa della classifica a 16 punti, uno in più dell’Ostiamare, che ha una gara in meno. E nel prossimo turno, il 15 novembre, il Centro sportivo “Paolo Rossi” ospiterà proprio il big match tra il Perugia e la formazione laziale.

(nella foto, liberamente utilizzabile, la festa nello spogliatoio biancorosso)