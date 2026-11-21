Ripartire dalla partita con la Torres “sul piano dell’atteggiamento, della voglia”, cercando di limare, con più concentrazione, quegli errori individuali che tanto sono costati al Perugia.

Questa l’indicazione che mister Aimo Diana ha dato ai suoi ragazzi nella settimana di preparazione alla sfida sul campo della Sambenedettese.

“Una partita difficile – ha detto il mister nella conferenza stampa pre-gara – molto complicata, in casa di una squadra che viene da un momento non positivo, ma che ha dei valori. Come noi abbiamo dei valori” aggiunge Diana. Che domenica, a seguito dell’espulsione rimediata con la Torres, non potrà sedere in panchina. Al suo posto, a guidare i Grifoni, ci sarà Emanuele Filippini. “Ha molta ‘anima’ quando è in panchina, i ragazzi lo ‘riconoscono'” ha commentato mister Diana a proposito del suo vice allenatore, con il quale c’è un’intesa consolidata in tanti anni condivisi prima in campo e poi in panchina.

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