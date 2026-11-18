Sarà Leonardo Mastrodomenico della Sezione di Matera ad arbitrare la partita Sambenedettese - Perugia, 15esima giornata del Campionato di Serie C Girone B, in programma domenica 22 novembre (ore 17:30) allo Stadio "Riviera delle Palme". Sarà coadiuvato dagli assistenti Luigi Ferraro di Frattamaggiore e Diego Spatrisano di Caserta, IV ufficiale Giuseppe Vingo di Pisa, operatore FVS Daljit Singh di Macerata.