Stadio “Riviera delle Palme” (inizio ore 17:30)
SAMBENEDETTESE – PERUGIA 1-4
32′ pt Cisco, 12′ st Van Amersfoort, 26′ st Langella, 39′ st Faggioli rig., 46′ st Cortesi rig.
SAMBENEDETTESE: 12Krapikas, 5 Chelli (1′ st 4 Zini), 6 Piccoli, 9 Sgarbi (1′ st 7 Faggioli), 10 Marranzino (1′ st 8 Tunjov), 11 Stabile (30′ st 20 Carinelli), 14 Plicco, 15 Gigli (18′ st 93 Magnaghi), 18 Candellori, 30 Nicoli, 37 Toure. All. D’Alesio. A disp.: 1 Cultraro, 81 Barraco, 17 Pezzola, 21 Perrotta, 23 De Angelis, 28 Machin, 38 Buljan, 90 Kosijer.
PERUGIA: 1 Zelezny, 4 Tozzuolo, 5 Stramaccioni, 6 Angeli (25′ st 11 Borsoi), 7 Cisco (42′ st 26 Seha), 8 Ladinetti (42′ st 19 Dottori), 9 Sabbatani (30′ st 90 Vergani), 20 Carriero, 30 Van Amersfoort (30′ st 72 Cortesi, 33 Langella, 39 Cavallini. All. Diana. A disp.: 12 Moro, 55 Strappini, 10 Canotto, 29 Renault, 31 Conti.
ARBITRO: Mastrodomenico Sez. Matera
ASSISTENTI: Ferraro di Frattamaggiore e Spatrisano di Caserta, IV ufficiale Vingo di Pisa
OPERATORE FVS: Singh di Macerata
AMMONITI: Tozzuolo, Toure, Plicco, Cortesi
NOTE: 5021 spettatori, di cui373 nel settore ospiti
(foto Settonce per AC Perugia Calcio, riproduzione vietata)