RIVIVIAMO L’ESULTANZA DEI GRIFONI ALLE 3 RETI DI GUBBIO

Riviviamo nel fotoservizio Settonce (riproduzione vietata) l’esultanza dei Grifoni alle tre reti biancorosse a Gubbio, siglate da Davide Riccardi, Alessandro Tozzuolo e Luigi Canotti. Al triplice fischio tutti a salutare i meravigliosi tifosi del Grifo.
Sblocca il derby al “Barbetti” Davide Riccardi, che sottoporta spinge in rete il pallone indirizzato di testa da Van Amersfoort.
Nella ripresa, dopo il pari dei padroni di casa, Alessandro Tozzuolo riporta avanti i biancorossi, chiudendo un’azione da lui stesso avviata, finalizzando l’assist di Cisco.
Nel recupero Luigi Canotto chiude la gara, con un delizioso pallonetto, sul lancio di Papazov.
Al termine della gara tutti i Grifoni sono andati a salutare i propri tifosi.
(fotoservizio Settonce, riproduzione vietata)