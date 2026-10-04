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RIVIVIAMO L’ESULTANZA DEI GRIFONI ALLE 3 RETI DI GUBBIO

Riviviamo nel fotoservizio Settonce (riproduzione vietata) l’esultanza dei Grifoni alle tre reti biancorosse a Gubbio, siglate da Davide Riccardi, Alessandro Tozzuolo e Luigi Canotti. Al triplice fischio tutti a salutare i meravigliosi tifosi del Grifo.

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Sblocca il derby al “Barbetti” Davide Riccardi, che sottoporta spinge in rete il pallone indirizzato di testa da Van Amersfoort.

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Nella ripresa, dopo il pari dei padroni di casa, Alessandro Tozzuolo riporta avanti i biancorossi, chiudendo un’azione da lui stesso avviata, finalizzando l’assist di Cisco.

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Nel recupero Luigi Canotto chiude la gara, con un delizioso pallonetto, sul lancio di Papazov.

Al termine della gara tutti i Grifoni sono andati a salutare i propri tifosi.

(fotoservizio Settonce, riproduzione vietata)

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