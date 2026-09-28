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RIVIVIAMO IL GOL DI TOZZUOLO E L’ESULTANZA DEI GRIFONI SOTTO LA CURVA NORD

Riviviamo nel fotoservizio Settonce (riproduzione vietata) il gol di Alessandro Tozzuolo sotto la Curva Nord, che ha fatto esplodere l’esultanza dei tifosi biancorossi e regalato la vittoria al Grifo contro la Reggiana.

Una vittoria arrivata al termine di una partita giocata con determinazione, qualità e sacrificio da parte dei Grifoni, che al termine della gara sono andati a esultare sotto la Curva Nord per ringraziare i tifosi dello splendido incitamento ricevuto.

Di seguito, alcune immagini della partita del “Curi”.

(riproduzione vietata)

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