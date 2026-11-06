BIGLIETTI

AC Perugia Calcio logo

PRIMAVERA | SABATO PERUGIA – PESCARA IN DIRETTA SU UMBRIATV TUTTOSPORT

Nel Campionato Primavera 2 il Perugia di mister Giorgi scene in campo sabato 7 novembre in cerca del pronto riscatto contro il Pescara. I biancorossi sono attualmente terzi in classifica, a 4 punti dalla capolista Catanzaro e un punto dietro al Benevento, che occupa la seconda piazza. Il Pescara, dopo la sconfitta interna subita dallo Spezia, è a quota 11 punti.

La partita, in programma sabato 7 novembre al Centro sportivo “Paolo Rossi” (calcio di inizio alle ore 14:30) sarà trasmessa in diretta sul Canale 99 UmbriaTv Tuttosport e successivamente caricata sul canale YouTube del Perugia Calcio.

ULTIME NEWS

LAVORI AL “CURI” | INFO PASSAGGIO ABBONATI DALLA CURVA NORD ALLA GRADINATA

Leggi la news

GIOVANILI E FEMMINILI, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Leggi la news

PRIMAVERA | SABATO PERUGIA – PESCARA IN DIRETTA SU UMBRIATV TUTTOSPORT

Leggi la news

FEMMINILE | DOMENICA SI RINNOVA LA SFIDA TRA PERUGIA E NESTOR

Leggi la news

DAL PERUGIA AL MAPEI STADIUM PER IL PRIMO “SERIE C BUSINESS FORUM”

Leggi la news

FEMMINILE | ANNIBALDI E DOPPIETTA DI MINERALE: IL PERUGIA SUPERA LA NUOVA ALBA 3-1

Leggi la news

PIANESE – PERUGIA | INFO BIGLIETTI

Leggi la news

PIANESE – PERUGIA, ARBITRA RAMONDINO DI PALERMO

Leggi la news

VENERDì BIGLIETTERIA APERTA PER LA GRIFO CARD

Leggi la news

I LIBRI DI #IOLEGGOPERCHÉ TORNANO PROTAGONISTI IN SERIE C

Leggi la news