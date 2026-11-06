PRIMAVERA | SABATO PERUGIA – PESCARA IN DIRETTA SU UMBRIATV TUTTOSPORT

Nel Campionato Primavera 2 il Perugia di mister Giorgi scene in campo sabato 7 novembre in cerca del pronto riscatto contro il Pescara. I biancorossi sono attualmente terzi in classifica, a 4 punti dalla capolista Catanzaro e un punto dietro al Benevento, che occupa la seconda piazza. Il Pescara, dopo la sconfitta interna subita dallo Spezia, è a quota 11 punti.

La partita, in programma sabato 7 novembre al Centro sportivo “Paolo Rossi” (calcio di inizio alle ore 14:30) sarà trasmessa in diretta sul Canale 99 UmbriaTv Tuttosport e successivamente caricata sul canale YouTube del Perugia Calcio.