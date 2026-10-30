PRIMAVERA, SABATO LA SFIDA CONTRO IL BENEVENTO | LE ALTRE GARE GIOVANILI E FEMMINILI

Il Perugia Primavera di mister Giorgi è atteso a Benevento (Centro sportivo Avellola) domani, sabato 31 ottobre. Calcio di inizio alle ore 14:30.

Seconda contro quarta in classifica; gli attacchi finora più prolifici del Girone B del Campionato Primavera 2, rispettivamente con 18 e 19 reti.

U17 e U15 a Latina

Le formazioni U15 e U17 del Perugia saranno impegnate domenica 1° novembre nella trasferta di Latina, al Campo Bridgestone per l’8a giornata di campionato, rispettivamente alle 14:30 e alle 16:30.

Formazioni femminili

Per il campionato femminile, la prima squadra del Perugia giocherà mercoledì 4 novembre (ore 19:30) al Centro sportivo “Paolo Rossi” contro la Nuova Alba.

L’Under 17 Femminile in campo domenica 1° novembre (ore 15:30) al Centro sportivo “Paolo Rossi” contro Women Gualdo Calcio.

L’Under 15 Femminile giocherà invece lunedì 2 novembre sul Campo comunale di Fontanelle, contro la squadra locale (ore 18).