Campionato Primavera 2 Girone B – 10a giornata – Stadio “Curto” di Catanzaro.
CATANZARO – PERUGIA 1-1
27′ st Gjoka rig., 34′ st Perugini
CATANZARO: Maiolino, Curatelo, Saitta, Panuccio (38′ st Fiorentino), Distante, Salvano, Castro Rombolà (38′ st Aloisio), Molon, Pellegrini, Pio Greco, Gjoka (38′ st Ciani). All. Costantino. A disp.: Martena, Oberti, Ribelino, Cesnauskis, Bruno, Vella, Socco, Qosja, Drago.
PERUGIA: Strappini, Bevanati (42′ st Giambarveri), Di Salvatore, Malfatti, Peruzzi, Cesarini, Merico (38′ st Ximenez), Perugini, Agnissan (38′ st Sheji), Bellali (42′ st Vanni), Ciani. All. Giorgi. A disp.: Piccini, Olimpieri, Pierangelini, Ciarapica, Santillo.
ARBITRO: Francesco Aureliano (assistenti: Nicolò Matteo Presta e Raffaele Salituro)
CATANZARO – Finisce in parità (1-1) il big match della 10a giornata del Campionato Primavera 2 Girone B tra Catanzaro e Perugia. Le reti entrambe nel secondo tempo: i padroni di casa passano in vantaggio al 27′ su calcio di rigore trasformato da Gjoka; i biancorossi pareggiano al 34′ con Perugini.
Sino a quel momento la gara del “Curto” era proseguita in un sostanziale equilibrio, con le due difese che erano riuscite ad annullare i tentativi degli attaccanti avversari.
In virtù di questo pareggio, Catanzaro e Perugia restano, rispettivamente, al secondo e terzo posto in classifica, con i biancorossi che vengono raggiunti a quota 20 dal Palermo.
Un buon punto, sul campo di una diretta avversaria, per i biancorossi di mister Giorgi, che dopo due pareggi nelle altrettante trasferte consecutive, nel prossimo turno tornano tra le mura amiche del Centro sportivo “Paolo Rossi”, dove sabato 5 dicembre è atteso il Cosenza.
(foto squadra e quella di Perugini autore del gol liberamente utilizzabili)