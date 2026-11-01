PRIMAVERA | PERUGIA SCONFITTO DI MISURA A BENEVENTO (1-0)

Campionato Primavera 2 – Stadio “Avellola” di Benevento

BENEVENTO – PERUGIA 1-0

22′ pt Soprano

BENEVENTO: Mandato, Kwete, Manuzzi, Del Gaudio, Formicola, D’Ambrosio (15′ st Scarpitella), Battista, Grilli (32′ st Viscovo)., Soprano, Giugliano (32′ st Lo Russo), Coltorti. All. Panarelli. A disp.: Sessa, Petrizzo, Carandente, Pacifico, Jerradi, Pirozzi, Amico, De Benedetto, Lo Russo, Paolini.

PERUGIA: Strappini, Bisonni (26′ st Giambarveri), Di Salvatore, Malfatti, Peruzzi, Cesarini, Merico (15′ st Agnissan), Perugini (36′ st Calvà), Iachini (26′ st Raffaelli), Vanni (15′ st Ximenez), Ciani. All. Giorgi. A disp.: Piccini, Ragni, Olimpieri, Bellali, Pierangelini, Ciarapica, Santillo.

ARBITRO: Ambrosino Sez. Nola.

BENEVENTO – Una rete di Soprano al 22′ del primo tempo decide a favore dei campani la combattuta sfida tra Benevento e Perugia. Una gara equilibrata, con i Grifoni di mister Giorgi che hanno provato fino all’ultimo a raggiungere il pari.

L’altra sfida nelle posizioni di testa tra Catanzaro e Palermo si è conclusa in parità. I biancorossi sono ora al terzo posto con 19 punti, a 4 lunghezze dalla vetta occupata dal Catanzaro a quota 19.

Nel prossimo turno, sabato 7 novembre, il Perugia ospiterà il Pescara al Centro sportivo “Paolo Rossi” (ore 14.30).

(foto liberamente utilizzabile)