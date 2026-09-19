PRIMAVERA | PERUGIA A VALANGA SUL CAMPO DELLA SALERNITANA (6-0)

Campionato Primavera 2 Girone B – 3a giornata
Domenica 19 settembre 2026 – Stadio “G. Troisi” Giffoni Valle Piana (SA)
SALERNITANA – PERUGIA 0-6
16′ pt Giambarveri, 20′ pt Cataldo (aut), 24′ pt Ciani, 39′ pt rig. e 43′ pt Sheji, 13′ st Merico
SALERNITANA: Cataldo, Giudice, Granata, Ferrarese, Barzagli, Carpentieri, Di Dio, Paolillo, Leotta, Russano. Russo. All. Foglia Manzillo.
PERUGIA: Strappini, Giambarveri, Bevanati, Malfatti, Peruzzi, Cesarini (1′ st Ciarapica), Merico (13′ st Raffaelli), Perugini (14′ st Di Salvatore), Sheji (1′ st Calvà,, Vanni (30′ pt Pierangelini), Ciani. All. Giorgi. A disp.: Cataldi, Santillo, Olimpieri, Iachini, Agnissan, Piccini.
ARBITRO: Emanuele Velocci
ASSISTENTI: Savio Capuano e Piergiacomo Palermo
SALERNO – Terza vittoria in altrettante partite per il Perugia Primavera di mister Giorgi, che passa sul campo della Salernitana con un sonoro 6-0.
Partita già chiusa in un primo tempo dominato dai biancorossi, in vantaggio al 16′ con Giambarveri. Quattro minuti dopo arriva il raddoppio su una sfortunata azione del portiere campano. Il tris lo firma Ciani. Nel finale la doppietta di Sheji che chiude il primo tempo con il risultato di 5-0. Nella ripresa sesta rete per Merico.
Perugia in testa alla classifica a punteggio pieno insieme al Catanzaro. Nel prossimo turno, il 10 ottobre, i biancorossi ospiteranno l’Avellino.
(i marcatori biancorossi, immagini liberamente utilizzabili)