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PRIMAVERA | MERCOLEDì IL PERUGIA A EMPOLI PER LA COPPA ITALIA

Il Perugia Primavera di mister Giorgi, secondo in campionato nel Girone B, mercoledì 28 ottobre affronta in trasferta l’Empoli in Coppa Italia, per i 32esimi di finale.

Fischio d’inizio alle ore 14:45 allo stadio “Neri” di Castelfiorentino.

Gara unica; in caso di parità al 90′ si andrà subito ai calci di rigore per stabilire chi passerà il turno ed affronterà in quello successivo la vincente della sfida tra Genoa e Reggiana.

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