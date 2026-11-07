PRIMAVERA | IL PERUGIA SUPERA IL PESCARA (3-2) E SI PORTA A 2 PUNTI DALLA VETTA

Campionato Primavera2 Cisalfa Girone B

PERUGIA – PESCARA 3-2

20′ pt Giambarveri, 35′ pt Bacalini, 15′ st Bellali, 39′ st Giacalone, 45′ st Merico

PERUGIA: Strappini, Giamberveri (44′ st Bisonni), Di Salvatore, Malfatti (44′ st Pierangelini), Peruzzi, Cesarini, Raffaelli (21′ st Vanni), Perugini, Agnissan (21′ st Iachini), Bellali (21′ st Merico). Ciani. All. Giorgi. A disp.: Piccini, Bevanati, Ragni, Calvà, Fasanella, Santillo, Ciarapica.

PESCARA: Doronzo, Marrone (28′ st Mantini), Rossi, Massini, Muzi (35′ st Turcu), Valori, Morazzini (28′ st Orsini), Bonetto (21′ st Di Leonardo), Bacalini (21′ st Giacalone), Shehaj, Lettieri. All. Stella. A disp.: Cappelletti, Leonardi, D’Aversa, Spinosi, Graziano, Ferrante.

ARBITRO: Apuzzo (assistenti Cerino e Vicari)

PERUGIA – Il Perugia crea, spreca, si fa rimontare due volte, ma nel finale grazie alla rete di Merico conquista meritatamente 3 punti contro il Pescara, battuto con il risultato di 3-2 al Centro sportivo “Paolo Rossi”.

Nel primo tempo i biancorossi producono la solita mole di gioco, ma il gol di Giambarveri viene pareggiato dalla rete di Bacalini. Il Perugia sfiora più volte il vantaggio, ma il primo tempo, nonostante la superiorità mostrata dai ragazzi di Giorgi, si chiude sul punteggio di 1-1.

Nella ripresa i Grifoni, spinti dai propri tifosi, trovano il nuovo vantaggio con Bellali, che sfrutta al meglio il cross di Di Salvatore. Gli ospiti, però, trovano il nuovo pareggio con la punizione di Giacalone.

Il successo biancorosso arriva nel finale, con Merico. Nel recupero il Perugia avrebbe anche l’opportunità di trovare la quarta rete, ma Iachini non realizza dal dischetto.

Contro il Pescara arrivano punti che consentono al Perugia di mantenere il terzo posto e di accorciare sulla capolista Catanzaro, ora a soli 2 punti.

Nella prossima partita sabato 21 novembre) il Perugia farà visita al Napoli.

Con una splendida prestazione, il Perugia primavera di mister Luigi Giorgi ha battuto all’anti Stadio “Paolo Rossi“ il Pescara per 3-2 nella gara valida per l’ottava giornata del campionato di primavera due.

È stata una splendida partita, trasmessa in diretta da Umbria TV Canale 99, risolta al 90º da #Merico. Grifo vantaggio nel primo tempo con #Giambarveri, prima del pareggio ospite di Bacalini. Perugia più volte vicino al terzo goal con Ciani￼, ma il 2-1 è arrivato nella ripresa con #Bellali su splendido cross di #Di Salvatore.

Pescara di nuovo sul 2-2 con una punizione di Giacalone prima del terzo goal arrivato di minuti finali con Merico. Sul 3-2 il Perugia ha fallito anche un calcio di rigore con Iachini.

In classifica i grifoncelli accorciano su Benevento e Catanzaro che ha pareggiato in casa contro l’￼ Ascoli e si portano a meno due dalla vetta occupata dai proprio dai calabresi.

(foto della squadra e dei marcatori liberamente utilizzabili)

(fotogallery Settonce per Perugia Calcio, riproduzione vietata)