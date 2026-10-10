PRIMAVERA | IL PERUGIA BATTE ANCHE L’AVELLINO (1-0) E RESTA IN TESTA A PUNTEGGIO PIENO

Campionato Primavera 2 Girone B – 4a giornata

PERUGIA – AVELLINO 1-0

40′ pt Dottori

PERUGIA: Strappini, Giambarveri (29′ st Olimpieri), Di Salvatore, Malfatti, Santillo, Cesarini, Vanni (29′ st Pierangelini), Dottori (1′ st Merico), Agnissan (21′ st Iachini), Perugini, Ciani. All. Giorgi. A disp.: Piccini, Raffaelli, Calvà, Ximenez, Ciarapica, Peruzzi, Cataldi, Bellali.

AVELLINO: Margiotta, Fruilio (34′ st Olele)), Tessicini, Bianco (34′ st Correnti), Di Vico, Kebè, Angelini, Di Lauro (23′ st Pignatelli), Caso, Dauria (11′ st Dezio), Delishi. All. Molino. A disp.: Filigheddu, Drudi, Tosti, De Cicco, Lamberti, Santoro.

ARBITRO: Pasqualini Sez. Macerata

PERUGIA – Di fronte a un nutrito numero di spettatori – tra i quali anche mister Aimo Diana – il Perugia Primavera è stato protagonista di un’altra prestazione convincente, superando nella sfida al vertice l’Avellino e restando così a punteggio pieno al primo posto del Girone B del Campionato Primavera 2.

A decidere la partita, una meravigliosa rete di Dottori (nella foto in basso), calciatore stabilmente in forza alla prima squadra, tornato a dare un contributo importante ai compagni in Primavera, disputando il primo tempo.

I biancorossi hanno sempre fatto la partita, sfiorando il vantaggio già nelle battute iniziali con Agnissan e poi con Perugini, il cui tiro è stato incredibilmente salvato sulla riga di porta da un avversario.

Nel finale del primo tempo, al 40′, è arrivata la perla di Dottori, che ha saltato anche il portiere avversario prima di depositare il pallone in rete. Un minuto dopo ancora Dottori ha sfiorato il vantaggio, ma il suo tiro è stato salvato da un difensore con il portiere ormai battuto.

Nella ripresa all’11’ il Perugia aveva trovato il raddoppio con Merico, servito da Perugini, ma l’arbitro ha annullato l’azione per fuorigioco.

La reazione dell’Avellino è arrivata solo nella conclusione di Pignatelli al 27′, che non ha impensierito Strappini.

Nel finale il Perugia ha provato a chiuderla, ma il risultato non è cambiato fino al triplice fischio dell’arbitro.

Per la Primavera di Giorgi sono poi arrivati anche i meritati complimenti di mister Diana nel corso della conferenza stampa di presentazione della partita Perugia – Vado.

(foto liberamente utilizzabili)