Big match nel Campionato Primavera 2. Sabato (ore 14:30) il Perugia di mister Giorgi, terzo in classifica con 19 punti, farà visita al Catanzaro, che precede i biancorossi di 2 punti, al secondo posto. La gara, valida per la 10a giornata del Girone B, si disputa allo stadio “Curto”.
Under 17 e Under 15, domenica doppio derby
Si disputerà domenica – allo stadio “Cambiotti” a Zappacenere di Gubbio, l’atteso doppio derby tra Perugia e Gubbio.
La prima sfida è quella del campionato Under 15. I ragazzi guidati dal duo Papini-Castellani (quarti in classifica con 17 punti) scenderanno in campo alle ore 11:30 per tentare di accorciare sul Gubbio, che li precede a quota 22.
Alle ore 14:15 toccherà al Perugia Under 17 capolista, guidato in panchina dal binomio Anelli – Romoli.