PRIMAVERA | AGNISSAN SCATENATO, IL PERUGIA TRAVOLGE IL FROSINONE 5-0

Campionato Primavera 2 Girone B – 6a giornata

PERUGIA – FROSINONE 5-0

37′ pt rig. Dottori (P), 25′ st, 30′ st, 38′ st, 47′ st Agnissan (P)

ARBITRO: Artini Sez. Firenze

ASSISTENTI: Longobardi di Arezzo e Farina di Roma 1

PERUGIA: Piccini, Bisonni, Ragni (32′ st Di Salvatore), Malfatti, Peruzzi, Cesarini, Merico (32′ st Raffaelli), Dottori (19′ st Vanni), Iachini (19′ st Agnissan), Perugini (39′ st Bellali), Ciani. All.: Giorgi. A disp.: Strappini, Olimpieri, Calvà, Giambarveri, Pierangelini, Santillo, Fasanella, Di Salvatore.

FROSINONE: Capanna, Mirenzi, Colafrancesco, Esposito, Reali, Bosi (39′ st Pantano), Taddei (13′ st Casagrande), Millozzi (39′ st Castellani), Carpineti (39′ st Polinari), Menghini, Marchetti (13′ st. Ndao). All.: Guberti. A disp.: Monaldi, Trulli, Gori, Leonardi, Silvestri, Danieli, Montesano.

PERUGIA – Nel Girone B del Campionato Primavera 2 il Perugia ritrova la vittoria dopo la sconfitta di misura a Palermo, l’unica in questo avvio di stagione, e davanti al proprio pubblico travolge 5-0 il Frosinone trascinato nella ripresa da uno scatenato Agnissan, autore di 4 reti.

I ragazzi di mister Giorgi hanno mostrato sin dalle prime battute il consueto gioco fatto di aggressività in difesa e veloci verticalizzazioni in attacco, facendo però fatica in avvio a concretizzare le diverse occasioni create.

La rete del vantaggio arriva al 37′ con Dottori, che dal dischetto realizza il calcio di rigore concesso dall’arbitro Artini per un fallo in area subito da Iachini.

Nella ripresa all’11’ il Perugia ha l’occasione di raddoppiare ancora su calcio di rigore, concesso per un fallo di Capanna su Ciani. Il portiere ospite si riscatta, bloccando il pallone calciato dal dischetto da Perugini.

Il Frosinone prova allora a rendersi pericoloso, ma viene affondato da Agnissan, subentrato al 19′ a Iachini. Il numero 15 biancorosso al 25′ sigla il raddoppio biancorosso al termine di una splendida azione personale tra le gialle maglie ospiti. Cinque minuti dopo scaglia sotto la traversa una corta respinta del portiere Capanna. E al 38′ va a segno di testa, staccando sul secondo palo e incrociando il pallone calciato dal corner. Nel recupero Agnissan cala il poker personale sfruttando sottoporta l’assist di Bellali.

Con questi 3 punti il Perugia di mister Giorgi resta al secondo posto in classifica, a 3 lunghezze dal Catanzaro, che ha superato 2-1 il Pisa.

Nel prossimo turno, il 31 ottobre, i Grifoni faranno visita al Benevento, che attualmente occupa la quarta posizione a quota 13.

(foto liberamente utilizzabili)