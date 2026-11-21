Campionato Primavera 2 – 9a giornata

NAPOLI – PERUGIA 1-1

12′ pt Favicchio (N), 10′ st Perugini (P).

NAPOLI: Merone; Melnyk (1′ st Liccardo), Santiella, De Stefano (12′ st D’Angelo), Zappalà; Marotta, Esposito, Chiummariello; Saviano (12′ st Mane), Barido (77′ Rovetini), Favicchio (32′ st Natale). All. Nocerino A disp: Capasso, Candela, Pepe, Anic, Riccio.

PERUGIA: Strappini, Giambarveri, Di Salvatore, Malfatti, Peruzzi, Cesarini, Pierangelini (1′ st Bellali), Perugini, Vanni (9′ st Raffaelli), Merico (9′ st Agnissan), Ciani. All Giorgi. A disp.: Piccini, Ragni, Iachini, Bevanati, Olimpierri, Ximenez Fasanella, Ciarapica.

Arbitro: L’Erario Sez. Formia.

NAPOLI – Finisce in parità, 1-1, la sfida tra Napoli e Perugia nel Girone B del Campionato Primavera 2. Nella ripresa Perugini risponde alla rete iniziale di Favicchio che aveva portato in vantaggio i campani.

Partita giocata a viso aperto dalle due squadre, che hanno provato a conquistare l’intera posta in palio.

In avvio Pierangelini ha subito una buona occasione, ma non riesce a indirizzare bene la palla.

Al 12′ gli azzurri passano in vantaggio con una precisa conclusione di Favicchio.

Il Perugia prova a reagire e al 23′ una punizione calciata da Perugini, dopo la deviazione della barriera, per poco non sorprende Merone.

Si va così al riposo con il Napoli in vantaggio 1-0.

Nella ripresa mister Giorgi manda in campo Bellali per Pierangelini. E poco dopo Raffelli e Agnissan. Al 10′ i biancorossi trovano il meritato pareggio con la conclusione di Perugini che non dà scampo al portiere Merone.

Le due squadre non si accontentano del pareggio e provano, da una parte e dall’altra, la rete della vittoria, ma Strappini e Merone non si lasciano sorprendere.

Al 32′ il Napoli resta con l’uomo in meno per il secondo giallo, e quindi il rosso, rimediato da Marotta.

Nel finale il Perugia prova ad approfittarne, ma il risultato non cambia.

(foto liberamente utilizzabili)