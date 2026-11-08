PIANESE – PERUGIA | RISULTATO FINALE 3-2

Stadio Comunale Piancastagnaio
PIANESE – PERUGIA 3-2
4′ pt e 9′ st Ercolani, 5′ st Carriero, 37′ st Ianesi, 44′ st Cisco
PIANESE: 1 Astaldi, 3 Haveri (28′ st 37 Di Cosmo), 11 Bellini (16′ st 10 Ianesi), 13 Ercolani, 15 Gorelli (39′ st 7 Colombo), 21 Tirelli, 27 Bertini, 29 Fabrizi, 30 Proietto, 56 Masetti, 77 Martey (23′ st 20 Vigiani). All. Zanchetta. A disp.: 12 Zambuto, 22 Pezzolato, 4 Casalino, 14 Negri, 17 Xhani, 23 Pintus, 28 Moscati, 74 Corti.
PERUGIA: 1 Zelezny, 4 Tozzuolo, 5 Stramaccioni, 8 Ladinetti (34′ st 19 Dottori), 9 Sabbatani, 10 Canotto (24′ st 30 Van Amersfoort), 11 Borsoi (18′ st 7 Cisco), 14 Quirini (24′ st 25 Seha), 20 Carriero (34′ st 33 Langella), 28 Riccardi, 72 Cortesi. All. Diana. A disp.: 12 Moro, 55 Strappini, 6 Angeli, 15 Papazov, 29 Renault, 31 Conti, 39 Cavallini, 90 Vergani.
ARBITRO: Fabrizio Ramondino Sez. Palermo
ASSISTENTI: Giuseppe Scarpati di Formia e Paolo Camilli di Roma 1
IV UFFICIALE: Erminio Cerbasi di Arezzo
OPERATORE FVS: Massimiliano Starnini di Viterbo
NOTE: spettatori 893 (di cui 574 ospiti) più 313 abbonati
ESPULSI: Stramaccioni
(foto Settonce, riproduzione vietata)