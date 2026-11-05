BIGLIETTI

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PIANESE – PERUGIA | INFO BIGLIETTI

AC Perugia Calcio comunica le info ricevute dalla US Pianese relativamente alla vendita dei biglietti per la partita Pianese – Perugia, in programma domenica 8 novembre (ore 17:30).

I biglietti per il settore ospiti saranno disponibili per l’acquisto fino alle ore 19:00 di sabato 7 novembre, al prezzo di 15 euro più i diritti di prevendita.

I residenti nella provincia di Perugia potranno acquistare i tagliandi solo ed esclusivamente nel settore ospiti.

Questo il link per la vendita online:

https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/pianese-perugia

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