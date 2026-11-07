BIGLIETTI

AC Perugia Calcio logo

PIANESE – PERUGIA | I GRIFONI CONVOCATI DA MISTER DIANA

Questi i Grifoni convocati da mister Aimo Diana per la partita Pianese – Perugia:

1 ZELEZNY RADOSLAW
4 TOZZUOLO ALESSANDRO
5 STRAMACCIONI DIEGO
6 ANGELI MATTEO
7 CISCO ANDREA
8 LADINETTI RICCARDO
9 SABBATANI ANTONIO
10 CANOTTO LUIGI
11 BORSOI MATTEO
12 MORO LUCA
14 QUIRINI ETTORE
15 PAPAZOV DIMITAR
19 DOTTORI CHRISTIAN
20 CARRIERO GIUSEPPE
26 SEHA SAYHA
28 RICCARDI DAVIDE
29 RENAULT GUILLAUME
30 VAN AMERSFOORT PELLE
31 CONTI GABRIELE
33 LANGELLA CHRISTIAN
39 CAVALLINI GIACOMO
55 STRAPPINI SEBASTIAN
72 CORTESI MATTEO
90 VERGANI EDOARDO

    ULTIME NEWS

    PRIMAVERA | IL PERUGIA SUPERA IL PESCARA (3-2) E SI PORTA A 2 PUNTI DALLA VETTA

    Leggi la news

    PIANESE – PERUGIA | I GRIFONI CONVOCATI DA MISTER DIANA

    Leggi la news

    VERSO PIANESE – PERUGIA | LE PAROLE DI MISTER DIANA

    Leggi la news

    LAVORI AL “CURI” | INFO PASSAGGIO ABBONATI DALLA CURVA NORD ALLA GRADINATA

    Leggi la news

    GIOVANILI E FEMMINILI, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

    Leggi la news

    PRIMAVERA | SABATO PERUGIA – PESCARA IN DIRETTA SU UMBRIATV TUTTOSPORT

    Leggi la news

    FEMMINILE | DOMENICA SI RINNOVA LA SFIDA TRA PERUGIA E NESTOR

    Leggi la news

    DAL PERUGIA AL MAPEI STADIUM PER IL PRIMO “SERIE C BUSINESS FORUM”

    Leggi la news

    FEMMINILE | ANNIBALDI E DOPPIETTA DI MINERALE: IL PERUGIA SUPERA LA NUOVA ALBA 3-1

    Leggi la news

    PIANESE – PERUGIA | INFO BIGLIETTI

    Leggi la news