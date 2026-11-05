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PIANESE – PERUGIA, ARBITRA RAMONDINO DI PALERMO

Sarà l’arbitro Fabrizio Ramondino della Sezione di Palermo a dirigere la partita Pianese – Perugia, 13esima giornata del Campionato di Serie C Girone B Sky Wifi, in programma domenica 8 novembre (ore 17:30).

Sarà coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Scarpati di Formia e Paolo Camilli di Roma 1. IV ufficiale Erminio Cerbasi di Arezzo, operatore FVS Massimiliano Starnini di Viterbo.

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