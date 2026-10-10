PERUGIA – VADO | LE PAROLE PRE-PARTITA DI MISTER DIANA

“Proviamo, con grande umiltà, con grande equilibrio, a fare una bella partita, seria, con i contenuti che abbiamo provato in questa settimana”. Questo è l’approccio con il quale il Perugia arriva alla partita contro il Vado, come spiegato da mister Aimo Diana nella conferenza pre-gara. Senza cadere nell’errore di pensare che sia una partita semplice, avverte il mister dei Grifoni. Che a proposito del Vado, che arriva da un successo, dice: “Abbiamo sempre grande rispetto dell’avversario, qualunque sia il suo nome. E noi – avverte – non possiamo permetterci di fare voli pindarici e di pensare ad altro che non sia la nostra crescita”.

Le prime dieci gare, ha ribadito il mister, consentiranno di capire cosa può essere la sua squadra. E’ importante, ha insistito, non abbattersi di fronte alle sconfitte, né esaltarsi troppo dopo due vittorie. Anche se, chiaramente, il Perugia vuole provare a cogliere l’occasione di conquistare altri 3 punti domenica, di fronte al proprio pubblico, contro il Vado.

Il raggiungimento del giusto equilibrio potrà consentire, ha spiegato all’allenatore, di poter poi provare anche a fare qualcosa di diverso dal punto di vista tattico. Ma al momento il Perugia, anche per la particolarità di quello che è stato il suo cammino dalla costruzione della squadra avvenuta a ridosso dell’avvio del campionato, ha la necessità di trovare delle certezze.

Di fronte c’è un avversario, il Vado, da non sottovalutare. Che, avverte Diana, non avrà timore di affrontare il Perugia, secondo l’atteggiamento ormai consolidato delle cosiddette piccole. “Dobbiamo provare a fare la partita noi” afferma Diana. Che si aspetta una grande spinta da parte dei tifosi del Perugia domenica al “Curi”.

Diana ha poi fatto i complimenti alla squadra Primavera e a mister Giorgi per la bella prestazione contro l’Avellino, alla quale ha assistito: “Sono veramente una bella squadra, stanno facendo molto bene. Ho visto bella intensità, bella voglia di giocare, un’identità di gioco. Anche i ragazzi che poi vengono con noi li trovo sempre pronti, vengono senza alcun tipo di soggezione e senza carenze tecniche o tattiche”.