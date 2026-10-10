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PERUGIA – VADO | I GRIFONI CONVOCATI DA MISTER DIANA

Questi i Grifoni convocati da mister Aimo Diana per la partita Perugia – Vado, domenica 11 ottobre (17:30) Stadio “Renato Curi”:

1 ZELEZNY RADOSLAW

4 TOZZUOLO ALESSANDRO

5 STRAMACCIONI DIEGO

7 CISCO ANDREA

8 LADINETTI RICCARDO

9 SABBATANI ANTONIO

10 CANOTTO LUIGI

11 BORSOI MATTEO

12 MORO LUCA

14 QUIRINI ETTORE

15 PAPAZOV DIMITAR

19 DOTTORI CHRISTIAN

20 CARRIERO GIUSEPPE

26 SEHA SAYHA

28 RICCARDI DAVID

29 RENAULT GUILLAUME

30 VAN AMERSFOORT PELLE

31 CONTI GABRIELE

33 LANGELLA CHRISTIAN

34 SAM AMOAH

39 CAVALLINI GIACOMO

55 STRAPPINI SEBASTIAN

77 KABASHI ELVIS

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