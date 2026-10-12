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PERUGIA UNDER 16 CORSARSO CONTRO IL SAN MARINO

Campionato nazionale Under 16 – Serie C Girone C 3a giornata

SAN MARINO ACADEMY – PERUGIA 1-3
21′ st Mengani, 22′ st Calabrò, 43′ st Spinalbelli

SAN MARINO: Vignali (28’ st Celli D.), Taddei (10’ st Celli C.), Frisoni (28’ st Castelli), Nja, Babboni (28’ st Francioni), Ricci, Baldacci (28’ st Biagetti), Berardinelli (2’ st De Biagi), Arlotti (1′ st Orioli), Rosati (1′ st Crudi), Mainardi. All. Bonessa. A disp.: Gobbi.

PERUGIA: Arcioni (36’ st Manganelli), Capomagi, Roseti (13’ st Morresi), Mencarelli, Parreschi, Mulamba (36’ st Crescenzi), Calistri (25’ st Bianchi) Panattoni (25’ st Belia) Mariani (13’ st Spinalbelli), Mengani (25’ st Asante) Calabrò (36’ st Franzese). All. Gambini – Lanterna. A disp.: Massaro.

ARBITRO: R. Nuzzo, sez. Forlì (ass. Liotta, Djeufack, sez. Forlì)

SAN MARINO – Tris di risultati positivi e seconda vittoria consecutiva per il Perugia Under 16, che passano anche all’ “Ezio Conti” di San Marino e, già dalla 3 giornata di campionato, si abbonano alla parte alta della classifica del Girone C di Serie C.
La prima frazione di gioco si conclude a reti bianche. Un pari che però non dà pienamene conto delle numerose occasioni da goal create, ma sfortunatamente non finalizzate, dai grifoncelli.

A metà della ripresa in un minuto il Perugia trova il doppio vantaggio, con il rigore realizzato da Mengani i e poi con la splendida conclusione di Calabrò.

Nel finale una disattenzione difensiva concede il goal della speranza alla formazione di casa; speranza di rimonta che però viene subito spenta, 4 minuti più tardi, dalla zampata del subentrato Spinalbelli che, approfittando di un pallone vagante in mezzo all’area di rigore, fissa il punteggio finale sull’1 – 3.

Prossimo impegno: domenica 18 ottobre 2026, Perugia – Campobasso, 4° giornata di andata, U16 Serie C.

(foto liberamente utilizzabili)

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