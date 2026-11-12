BIGLIETTI

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PERUGIA – TORRES | INFO BIGLIETTERIA

AC Perugia Calcio informa che sono in vendita online per i possessori di Grifo Card e presso le ricevitorie autorizzate, presentandosi con carta d’identità, i biglietti per la partita Perugia – Torres, in programma lunedì 16 novembre alle ore 20:45.

La biglietteria dello stadio sarà aperta nei seguenti giorni e orari:

VENERDI’ dalle 16 alle 19
SABATO dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19
DOMENICA dalle 10 alle 13
LUNEDI’ dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18.45

Si ricorda che la Curva Nord sarà chiusa per i lavori. Si invitano gli abbonati a effettuare il cambio di abbonamento in Tribuna Est (Gradinata) secondo le modalità già comunicate.

PREZZI

Questi i prezzi in Tribuna Est (Gradinata):

  • Intero euro 15 (più uno di diritti);
  • Under 14 ridotto euro 10 +1;
  • Under 6 gratuito (con biglietto)
  • studenti universitari euro 5+1

Tutti i prezzi della Tribuna Ovest restano invariati.

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