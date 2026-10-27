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PERUGIA – TORRES IN DIRETTA RAI SPORT, IL NUOVO ORARIO

Fischio di inizio alle ore 20,45 (anziché alle 20:30) per la partita Perugia – Torres, 14a giornata di andata del Campionato di Serie C Girone B, in programma lunedì 16 novembre.

Il nuovo orario è stato ufficialmente comunicato dalla Lega Pro Serie C, relativamente alle partite che saranno trasmesse in diretta Rai Sport.

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