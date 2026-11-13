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PERUGIA – TORRES, ARBITRA URSINI DI PESCARA

Sarà Cristiano Ursini della Sezione di Pescara ad arbitrare la partita Perugia – Torres, 14a giornata del Campionato di Serie C Girone B, in programma allo stadio “Curi” lunedì 16 novembre alle ore 20:45.

Sarà coadiuvato dagli assistenti Domenico Russo di Torre Annunziata e Luca Chianese di Napoli, IV ufficiale Mattia Nigro di Prato, operatore FVS Massimiliano Starnini di Viterbo.

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