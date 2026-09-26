PERUGIA – REGGIANA, LE PAROLE PRE-GARA DI MISTER DIANA (VIDEO)

Dopo una settimana difficile, per i risultati e con il turno infrasettimanale che non ha facilitato il recupero fisico di alcuni giocatori ed ha anzi visto allungarsi la lista degli indisponibili, il Perugia domenica affronta la Reggiana, formazione con la quale da allenatore Aimo Diana ha vissuto due stagioni intense, caratterizzate da tante vittorie, come ha ricordato il mister nella conferenza stampa di preparazione della partita.

“Una squadra molto forte” ha riconosciuto il mister a proposito degli avversari. Guidata da un allenatore, Tesser, che Diana stima e conosce molto bene. “Ma anche noi dovremo vendere cara la pelle” ha ricordato.

Diana è concentrato soprattutto sui suoi ragazzi, su una squadra, ha spiegato, che ancora non è riuscita a dimostrare quello che può fare. “Mi auguro che i ragazzi riescano a mettere dentro quello che vogliono” ha detto a questo proposito l’allenatore. Spiegando che i Grifoni arrivano a questo appuntamento concentrati, per fare una bella partita: “Tutti vogliono reagire, tutti vogliono dare delle soddisfazioni. Ho grande fiducia in loro“.

Una partita che arriva dopo una settimana che mister Diana ha definito “tipo“, perché finalmente in allenamento è stato possibile lavorare su aspetti che prima non potevano essere provati. “Mi aspetto – ha detto ancora – una partita affrontata con grande serietà, con grande compattezza, cercando di limare i nostri errori“.

E’ tornato ad allenarsi Carriero, dopo i controlli svolti in settimana. Alla domanda sugli infortunati, Diana ha risposto: “Giocheranno altri…“. Aggiungendo: “Mi auguro di poter finire la partita in 11“.

(foto liberamente utilizzabile)