BIGLIETTI

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PERUGIA – REGGIANA | INFO BIGLIETTERIA E GRIFO CARD

AC Perugia Calcio è lieta di informare che, a seguito della decisione delle competenti autorità, domenica 27 settembre, in occasione della partita Perugia – Reggiana (ore 17:30), tornerà ad essere fruibile la Tribuna Est (Gradinata).

Per l’occasione è stata decisa una speciale promozione per gli studenti universitari (e una specifica, in corso di definizione, per gli studenti delle scuole).

PREZZI TRIBUNA EST (GRADINATA)

– per tutti euro 8 (+ 1 euro di diritti) per l’acquisto online e in ricevitoria;

– per tutti euro 10 (+ 1 euro di diritti) per l’acquisto al botteghino stadio;

– studenti universitari euro 5 (+ 1 di diritti) presentando l’attestato di iscrizione con validità in corso

PREZZI ALTRI SETTORI

POLTRONCINE

Intero euro 45
Ridotto U14 euro 34

TRIBUNA OVEST NORD

Intero euro 29
Ridotto U14 euro 22

TRIBUNA OVEST SUD

Intero euro 29
Ridotto U14 euro 22

CURVA NORD

Intero euro 15
Ridotto U14 euro 10

ORARIO BIGLIETTERIA STADIO

Questi gli orari di apertura della biglietteria dello Stadio (e vendita biglietti, salvo diverse indicazioni del GOS):

– giovedì 24/09: dalle ore 10 alle 13 (solo per emissione Grifo Card) e dalle ore 16 alle 19 (per Grifo Card e acquisto biglietti);

– venerdì 25/09: dalle ore 16 alle 19 (solo acquisto biglietti);

– sabato 26/09: dalle ore dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 19 (solo acquisto biglietti);

– domenica 27/09: dalle ore 10 alle 15,30 (salvo variazione orario chiusura), orario continuato, solo per emissione biglietti.

Eventuali modifiche alle informazioni sopra indicate a seguito della seduta del GOS (prevista per giovedì 24 settembre) saranno tempestivamente comunicate sui canali ufficiali del Perugia Calcio.

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