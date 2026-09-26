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PERUGIA – REGGIANA, I GRIFONI CONVOCATI DA MISTER DIANA

Questi i Grifoni convocati da mister Diana per la partita Perugia – Reggiana (domenica 27 settembre ore 17:30 Stadio “Curi”):

1) ZELEZNY RADOSLAW

2) CESARINI ALESSANDRO

4) TOZZUOLO ALESSANDRO

5) STRAMACCIONI DIEGO

7) CISCO ANDREA

8) LADINETTI RICCARDO

9) SABBATANI ANTONIO

10) CANOTTO LUIGI

11) BORSOI MATTEO

12) MORO LUCA

17) GIAMBARVERI MATTIA

19) DOTTORI CHRISTIAN

20) CARRIERO GIUSEPPE

26) SEHA SAYHA

28) RICCARDI DAVIDE

29) RENAULT GUILLAUME

30) VAN AMERSFOORT PELLE

31) CONTI GABRIELE

33) LANGELLA CHRISTIAN

55) STRAPPINI SEBASTIAN

77) KABASHI ELVIS

90) VERGANI EDOARDO

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