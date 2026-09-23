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PERUGIA – REGGIANA, ARBITRA GAUZOLINO DI TORINO

Sarà Simone Gauzolino della Sezione di Torino ad arbitrare la partita Perugia – Reggiana, 7a giornata del Campionato di Serie C Girone B, in programma domenica 27 settembre (ore 17:30) allo Stadio “Renato Curi”.

Sarà coadiucato dagli assistenti Paolo Cozzuto di Formia e Stefano Vito Martinelli di Potenza.

IV ufficiale Alessandro Silvestri di Roma 1, operatore FVS Gregorio Maria Galieni di Ascoli Piceno.

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